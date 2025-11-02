Messaggio di Chivu a Josep Martinez dopo la tragedia: "Momento difficile, gli siamo vicini"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato anche della tragedia che nei giorni scorsi ha coinvolto il suo portiere Josep Martinez vicino al centro sportivo. Queste le sue dichiarazioni nell'intervista pre-partita a DAZN:

"È un momento difficile per lui, noi lo aiutiamo e pensiamo anche alla famiglia della persona scomparsa. Noi siamo vicini a Martinez e stare insieme al gruppo gli fa bene".

La tragedia accaduta alla vigilia di Inter-Fiorentina

La vigilia della gara con la Fiorentina ha assunto, per l'Inter, i toni della tragedia. A Fenegrò (a pochi chilometri dal centro sportivo della Pinetina, sempre nel comasco ma ad Appiano Gentile), il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, ha investito con la sua auto un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica, uccidendolo sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, Paolo Saibene, abituato a recarsi a comprare il quotidiano nella stazione di servizio lì vicino, avrebbe avuto un malore e invaso la corsia della Provinciale 32, finendo contro la vettura guidata dallo spagnolo ex Genoa, che si è fermato a prestare soccorso. L’impatto è stato violentissimo: inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari arrivati con elisoccorso e ambulanza. La Procura ha aperto un fascicolo e il portiere è indagato per omicidio stradale, atto dovuto per consentire lo svolgimento delle indagini. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri e degli inquirenti. L’Inter, profondamente scossa dall’accaduto, ha annullato la consueta conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu, il portiere è in stato di shock.