L'apertura del Corriere della Sera è sul duello Conte-Chivu: "L'AntiCristian"

Il duello mediatico a distanza tra Antonio Conte e Cristian Chivu è il tema principale lanciato oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport. "L'AntiCristian" titola oggi il quotidiano romano: "Conte fa paura: l'Inter si sente sotto pressione. Scintille scudetto: le parole di Antonio sulle strutture dei club chiamano in causa anche Chivu e Marotta - si legge -. Dalla storia dei campionati fino alle differenze legate agli stadi, ai centri sportivi e al monte ingaggi: riflessioni che alimentano la polemica tra Napoli e Inter".

Di spalla si parla invece di Juventus e del rinnovo di Kenan Yildiz, ancora non vicino alla fumata bianca: "Yildiz, non è solo questione di soldi. Oltre a un ingaggio da big (6 milioni, l'offerta è di 4,5), per firmare chiede una Juve che torni a lottare per vincere in Italia e in Europa".

Nel taglio basso spazio alla Roma che chiude un grande 2025 con la vittoria sul Genoa (3-1 con le reti di Soulé, Koné e Ferguson): "Roma, un 2025 da 82 punti. Gasp travolge (3-1) il Genoa di De Rossi e torna quarto".