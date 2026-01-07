Messi si apre: "So di essere più strano della me**a. Alcolici? Bevo vino con la sprite"

Un Lionel Messi mai sentito quello che ha raccontato alcuni aspetti anche intimi nell'intervista rilasciata a Luzu TV. Il fenomeno argentino è noto per essere molto riservato, poco avvezzo alle luci dei riflettori dei media. Nonostante la fama mondiale infatti, il fantasista dell'Inter Miami non ama rilasciare molte dichiarazioni, ma in questo caso lo ha fatto decisamente a cuore aperto.

Ed ha raccontato anche alcune curiosità a livello personale che non tutti conoscono. Per esempio? Quella sul piacere che prova nello stare da solo. Queste le sue parole: "Mi piace molto stare da solo, lontano dal caos. So di essere più strano della merda. A volte il caos a casa con tre bambini finisce per saturarmi e ho bisogno di momenti per me stesso. Così spesso mi sdraio sul divano e guardo la TV. E sono molto suscettibile, per esempio se qualcuno sposta qualcosa da dove l'ho lasciata, divento subito di cattivo umore".

Poi spazio a una confidenza sugli alcolici, che abbina in modo decisamente insolito: "Se c'è qualche alcolico che mi piace? Mi piace molto il vino. Ogni tanto lo bevo con la sprite. Così mi 'sale' (alla testa) più velocemente", ha aggiunto il Campione del Mondo nell'intervista con l'emittente.