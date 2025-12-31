Premi King of America: De Arrascaeta batte Messi. Tutti i premiati per il 2025

Alla 40ª edizione della tradizionale cerimonia di premiazione del quotidiano "El País", Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), ha superato Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián Martínez (Racing), ed è stato eletto "King of America" del 2025. Inoltre, Gabi Zanotti (Corinthians) è stata eletta "Queen of America" superando la leggendaria Marta (Orlando Pride) e la promessa paraguaiana Claudia Martínez (Olimpia). Filipe Luís (Flamengo), a sua volta, ha ricevuto il premio come allenatore dell'anno, davanti a Gustavo Costas (Racing) e Gustavo Alfaro (selezione del Paraguay).

In questa edizione, 264 giornalisti hanno partecipato alla votazione. Arrascaeta ha ricevuto 179 voti (67,8%) e ha vinto con un ampio vantaggio di Messi, che ha totalizzato 39 voti (14,8%), mentre Martinez ha completato il podio. Fra le donne, Zanotti ha ottenuto 71 voti, davanti a Marta, 27, e Martínez, 17 anni, con 19. Tra gli allenatori, Filipe Luís ha ottenuto 191 dei 264 voti possibili (72%), superando Alfaro, secondo con 23 voti (8,7%), e Costas, terzo.

Presenza costante nella disputa per il premio - terzo posto nel 2019, quinto nel 2021 e secondo nel 2022 - il centrocampista rossonero ha vissuto la stagione più esaltante della sua carriera. In totale, ha collezionato 25 gol e 20 assist per il Flamengo, numeri decisivi per le conquiste del Campeonato Carioca, della Supercoppa del Brasile, del Campionato Brasiliano e della Copa Libertadores.