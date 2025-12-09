Mijatovic spiega Modric: "Al Real manca uno così, i giocatori non sanno dove andare"

L'ex atttaccante del Real Madrid Predrag Mijatovic - passato in Italia fra le fila della Fiorentina - ha parlato della situazione dei blancos ai microfoni di Cadena SER.

In particolare in riferimento all'ultima sorprendente sconfitta della squadra di Xabi Alonso contro il Celta Vigo (per 0-2 al Bernabeu) ha dichiarato: "Ho visto alcuni giocatori che correvano e che volevano ribaltare la partita, ma avevano un disordine totale nel loro schema tattico. Quindi, i giocatori vogliono andare a fare la partita, ma non sanno dove andare", ha detto.

Nessun attacco però a Xabi Alonso, anzi. Mijatovic invece sottolinea come manchi a suo dire un leader in campo, che ai suoi tempi ricopriva uno come Fernando Hierro: "Negli ultimi anni, il Real Madrid ha avuto giocatori come Luka Modrić, Toni Kroos o anche Karim Benzema, che erano in grado di riposizionare i giocatori in campo quando la squadra era disordinata. Ai nostri tempi, quel giocatore era Fernando Hierro. Nei momenti in cui la squadra era disordinata, lui era sempre lì per rimetterci al nostro posto. Perché, per quante volte ti sei preparato per la partita, questo aspetto è vivo e può portarti in una direzione o nell'altra".

L'ex del Real Madrid ha parlato di Xabi Alonso spiegando: "Da tempo la gente parla che se Xabi è troppo tattico. Riceve molti commenti, ma non gli permettono di lavorare. Forse i giocatori non sono più in grado di capire la filosofia, il modo di vedere il calcio di Xabi Alonso. Insomma, vedo una squadra che vuole, ma che non sa come, in che modo, né dove".