Real, Mijatovic: "La squadra non è mai stata completamente connessa con Xabi Alonso"

Predrag Mijatovic, ex giocatore del Real Madrid tra il 1996 e il 1999 e direttore sportivo del club dal 2006 al 2009, ha commentato a El Larguero l’addio di Xabi Alonso e la nomina di Álvaro Arbeloa come nuovo allenatore dei Blancos: "Nei cambi che faceva in partita, i giocatori reagivano spesso con espressioni dubbiose, come per dire 'Che stiamo facendo?'", ha spiegato. L’ex dirigente ha sottolineato però che la responsabilità non era dei giocatori: "Non voglio dire che sia colpa loro, semplicemente la squadra non si è mai completamente connessa con l’allenatore".

Sul nuovo corso con Arbeloa, Mijatovic definisce la scelta della dirigenza "un po’ precipitosa", anche se nota segnali positivi: "Negli ultimi match, il Madrid di Alonso stava iniziando a giocare meglio, ma la sconfitta nel derby con l’Atlético ha generato dubbi. Forse Arbeloa è arrivato prima del tempo o gli manca un po’ di esperienza, ma queste cose succedono soprattutto nei grandi club". Dopo la conferenza stampa di presentazione, Mijatovic ha lodato il nuovo tecnico: "È apparso sicuro di sé, comunicativo e sereno, sapendo esattamente cosa vuole fare e con chi ha a che fare. Conosce il club a fondo, e questo è fondamentale".

Infine, l’ex madridista evidenzia un problema più generale della squadra: "Non è questione di allenatore, quanto piuttosto di una rosa che a volte sembra aver perso fame e motivazione". E conclude con ottimismo su Arbeloa: "Può fare bene. Gli auguriamo tutta la fortuna possibile".