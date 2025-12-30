Mijatovic sposa la politica Real: "Gennaio non è il momento giusto per comprare"

L'ex atttaccante del Real Madrid Predrag Mijatovic - passato in Italia fra le fila della Fiorentina - ha parlato della situazione dei blancos ai microfoni di Cadena SER e condiviso la politica dei pochi acquisti invernali che da sempre il Real sposa: "Le grandi squadre approcciano il mercato invernale pensando più al futuro che al presente, perché gennaio non è il momento ideale per acquistare. In primis, perché è quasi impossibile trovare qualcuno capace di integrarsi e giocare titolare dal primo minuto".

L'ex dirigente ha poi approfondito la tipologia di profili solitamente disponibili: o giovani promesse ad alto potenziale o giocatori ai margini di altri club pronti a coprire buchi dovuti agli infortuni. Difficilmente, infatti, una squadra di vertice accetta di privarsi dei propri elementi chiave a stagione in corso.

In conclusione, l'eroe della "Séptima" ha speso parole d'elogio per la solidità amministrativa del club di Florentino Pérez: "Il Real Madrid sta lavorando bene. Negli ultimi anni hanno realizzato cessioni spettacolari e bisogna congratularsi con loro per come viene gestito il club".