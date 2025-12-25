Una nuova punta e forse il post-Luperto: cosa serve al Cagliari nel mercato di gennaio
Fino ad oggi il campionato del Cagliari è sembrato procedere lungo una sorta di ideale altalena, con momenti positivi a fasi di digiuno che si sono sovrapposte, dando poco senso di continuità ma restituendo comunque un bottino di 15 punti in 16 partite che per la squadra allenata dal debuttante Pisacane, significherebbe comunque salvezza, dovesse concludersi oggi il campionato.
Per provare a stabilizzare il proprio cammino in stagione, per il Cagliari potrebbe arrivare in soccorso il calciomercato. D'altronde gennaio si avvicina e in tal senso il responsabile dell'area tecnica dei sardi Angelozzi sta già studiando il panorama, alla ricerca delle migliori occasioni possibili. C'è per esempio la volontà di inserire un nuovo centravanti puro in supporto a Borrelli, considerando anche l'infortunio di Belotti, ma anche la possibilità che, con il pressing di Nicola per portarlo alla Cremonese che va avanti, ci sia da dover sostituire un pilastro della difesa come Luperto. A quel punto una mossa su un altro centrale sarebbe automatica.
L'auspicio dei tifosi del Cagliari verso il mercato di gennaio, in conclusione, è soprattutto che con l'avvento in società del nuovo socio Maurizio Fiori, possano spuntare nuove risorse per permettere al direttore Angelozzi di muoversi con la maggior libertà possibile nello scenario della finestra invernale.