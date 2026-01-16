Milan, Allegri: "Abbiamo fatto una partita seria. L'azione del 2-1 è stata meravigliosa"

Massimiliano Allegri ha analizzato molto lucidamente la partita vinta 3-1 in casa del Como ai microfoni dei canali ufficiali del club, elogiando quanto fatto dal Milan durante tutta la gara: "Non era facile dopo il primo tempo, purtroppo abbiamo preso quel gol su cross e dobbiamo migliorare. Dopo il pareggio, nella ripresa siamo stati bravi e lucidi a restare in partita, dovevamo avere più pazienza prima...".

Contento del modo in cui avete segnato?

"Sì, l'azione del 2-1 di Adrien è stata meravigliosa, Rafa ha fatto un grande assist e poi Rabiot ha concluso bene in area, siamo stati bravi tutti".

Avete fatto una gara da squadra vera.

"Sì, è stata una partita seria, un peccato aver preso gol così su cross. Nel secondo tempo la partita si è fatta sporca, e lì abbiamo lottatto e siamo usciti meglio, ma dobbiamo migliorare nell'avere più pazienza e non lasciare campo aperto a squadre così".