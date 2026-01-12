Milan, Allegri: "Da qui fino alla fine cinque squadre più il Como si giocheranno la Champions"

Pareggio esterno per il Milan. La formazione rossonera viene bloccata al "Franchi" dalla Fiorentina sull'1-1 e rallenta la corsa per la vetta della classifica. Al termine del match, mister Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia partendo dal fatto che da quando è stato fatto notare che segna al primo tiro in porta la squadra ne ha bisogno di farne almeno cinque e poi soffrire: "Sì perchè poi non vai in vantaggio e devi recuperare - riporta Milannnews.it -. Bisogna sicuramente migliorare nelle situazioni dopo che hai recuperato la partita: avevamo sette minuti per portarla a casa e non ci siamo riusciti".

Il tecnico ha poi commentato le scelte di formazione con sei giocatori in campo diversi rispetto alla gara contro il Genoa: "Abbiamo giocato giovedì. Stiamo tutti bene ma con caratteristiche diverse. Estupinan ha fatto una buona partita e non era facile: rientrava. I tre di centrocampo giocavano per la prima volta insieme, Fullkrug per la prima volta dall'inizio. Però il primo tempo è stato un buon primo tempo perché abbiamo avuto occasioni importanti".

Infine un commento anche sulla lotta per Champions: "Se non ci sarà il tracollo di qualcuno, queste cinque squadre più il Como lotterrano fino alla fine per i quattro posti in Champions".