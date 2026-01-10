Milan, Allegri e gli arbitri: "In matematica 2+2 fa 4, in italiano un tema può piacere o meno..."

Anche Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, si è soffermato sulle tante polemiche arbitrali degli ultimi mesi. Questo il pensiero del tecnico livornese, che utilizza come spesso capita delle similitudini per spiegare i suoi concetti:

Tante polemiche arbitrali... Cosa si può fare per dare una mano agli arbitri?

"La squadra arbitrale italiana è buona. Non è facile arbitrare le partite, che sono veloci. Il Var sta aiutando molto, ma trovare un equilibrio, essendoci situazioni soggettive, è difficile, perché ognuno ha una opinione diverso. Torna il solito discorso: senza Var, decideva solo l'arbitro. Poi il problema, cioè la situazione di gioco, si è spostato dal campo alla sala di Lissone. Il Var ha risolto tanti episodi, ma più di tanto non può fare perché poi sulle cose soggettive è difficile arrivare alla perfezione. In matematica 2+2 fa 4, in italiano un tema può piacere o meno".

Cosa pensa dello scherzetto di Pavlovic?

"Sono cose che succedono: è anche il bello del calcio certe volte. Sono cose che se riguardi a distanza di tempo ti fanno anche sorridere".

De Rossi dice che si sarebbe aspettato un altro comportamento dal Milan...

"Non commento le sue parole. Lui è un allenatore giovane, ha grandi potenzialità per fare una bella carriera".