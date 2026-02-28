Tre punti d'oro per il Como, ora quinto in Serie A (e sopra la Juve). La classifica aggiornata
Tre punti fondamentali per il Como nella corsa all'Europa. Il 3-1 con cui la squadra di Fabregas si impone al Sinigaglia sul Lecce nel primo match del sabato della 27^ giornata, regala infatti il momentaneo sorpasso sulla Juventus, attesa domani dalla Roma all'Olimpico. I 48 punti in 27 partite valgono ad ora il quinto posto, mentre i salentini restano pericolosamente in terzultima posizione (24 punti) al pari di Fiorentina e Cremonese che però devono giocare ancora il turno di campionato.
Serie A, la classifica aggiornata dopo Como-Lecce 3-1:
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 50 (26)
Como 48 (27)
Juventus 46 (26)
Atalanta 45 (26)
Bologna 36 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Parma 33 (27)
Udinese 32 (26)
Cagliari 30 (27)
Genoa 27 (26)
Torino 27 (26)
Fiorentina 24 (26)
Cremonese 24 (26)
Lecce 24 (27)
Pisa 15 (26)
Verona 15 (26)