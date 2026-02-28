Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: Meret in porta, Giovane ancora in panchina

Alle 18 il calcio d'inizio di Hellas Verona-Napoli allo stadio Bentegodi. Gli scaligeri cercano una reazione per salvare almeno l'onore vista la classifica drammatica e l'ultimo posto in coabitazione con il Pisa, gli azzurri invece devono ritrovare i tre punti per non rischiare di perdere ulteriori posizioni nella corsa per un posto in Champions League.

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match. L'atteso ex Giovane partirà dalla panchina: saranno Vergara e Alisson Santos a supportare Hojlund nell'attacco di Conte. In porta tocca a Meret, c'è Politano sulla destra con Spinazzola sulla fascia opposta e Dall'altra parte Sammarco per contro punta ancora su Bowie e Sarr per l'attacco. Gagliardini subito titolare in mediana con Akpa-Akpro e Harroui. Sulla destra c'è Oyegoke.

Le formazioni ufficiali di Verona-Napoli

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan

Allenatore: Paolo Sammarco

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund.

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella)