Roma-Juve, ricognizione all'Olimpico per l'ex Spalletti: bordata di fischi dai tifosi romanisti
Ricognizione di campo per la Juventus sul prato dell'Olimpico, a poco più di un'ora dal big match con la Roma, valido per il 27° turno di Serie A. Nello stadio capitolino ha appena fatto il suo ingresso mister Luciano Spalletti, accolto dai fischi dei romanisti, ma anche dai cori in suo onore degli juventini. Fra qualche minuto saranno comunicate le formazioni ufficiali dell'incontro.
Ricordiamo che, oltre alla Juve e al Napoli campione d'Italia o all'Inter, Spalletti nella sua lunga carriera in panchina ha allenato anche la Roma (prima nel 2005-2009 e poi nel 2016-2017).
