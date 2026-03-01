Lauriente arma tattica di Grosso, il Sassuolo vola anche grazie a lui. Solo Dimarco meglio negli assist

Due assist, 69 minuti in campo, esterno d'attacco ma all'occorrenza anche centrale. E pubblici complimenti di Fabio Grosso nel post partita. Il pomeriggio di Armand Lauriente è di quelli da incorniciare. Il francese classe '98 è stato tra gli assoluti protagonisti della vittoria del Sassuolo al Mapei contro l'Atalanta, un 2-1 che proietta i neroverdi in una posizione di classifica più ottima dopo 27 giornate di campionato.

Due assist, dicevamo, per i due gol di Kone e Thorstvedt con cui il Sassuolo rende inutile la rete nerazzurra di Musah. Oltre ad una presenza da attaccante centrale dopo l'espulsione di Pinamonti arrivata dopo pochi minuti (16 per la precisione), Lauriente insomma si è preso la scena. E gli elogi di mister Grosso in conferenza stampa: "Armand ha fatto una partita strepitosa, talmente generoso nella prima frazione che gli ho chiesto di farlo un po' meno, ha giocato con qualità, generosità, siamo stati bravi".

Una generosità, quella di Lauriente, che finora ha prodotto quattro gol in stagione ma che vede negli assist un fattore decisivo. Solo Federico Dimarco (14) ha servito più passaggi vincenti in questa Serie A rispetto all'esterno del Sassuolo: sette, al pari di Jesús Rodríguez. Un dato significativo, che ne descrive bene l'importanza (e la centralità) all'interno di un Sassuolo che vola in classifica.