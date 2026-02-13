24 gare giocate, ma il Milan di Allegri ha già soli 10 punti meno della combo Fonseca-Conceicao
Dopo 24* partite di campionato, il Milan di Massimiliano Allegri ha soli 10 punti in meno (53) di quanti ne raccolsero Paulo Fonseca e Sergio Conceicao nella scorsa stagione. A confermare ancora una volta il peso del tecnico toscano dietro la rinascita rossonera sono numeri ben precisi, che dimostrano bene la solidità del lavoro del tecnico secondo in classifica.
La classifica aggiornata
Inter – 58 punti (24 partite giocate)
Milan – 53 punti (24)
Napoli – 49 punti (24)
Juventus – 46 punti (24)
Roma – 46 punti (24)
Como – 41 punti (23)
Atalanta – 39 punti (24)
Lazio – 33 punti (24)
Udinese – 32 punti (24)
Bologna – 30 punti (24)
Sassuolo – 29 punti (24)
Cagliari – 28 punti (24)
Torino – 27 punti (24)
Parma – 26 punti (24)
Genoa – 23 punti (24)
Cremonese – 23 punti (24)
Lecce – 21 punti (24)
Fiorentina – 18 punti (24)
Pisa – 15 punti (25)
Verona – 15 punti (24)
*Il Milan deve ancora recuperare la partita col Como, che sarà disputata mercoledì 18 febbraio.