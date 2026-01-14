Milan, Allegri: "La Juve era impossibile rimanesse fuori, Inter tra le prime due da sei anni"

La flessione del Milan non preoccupa Massimiliano Allegri, consapevole che il percorso verso gli obiettivi stagionali è ancora lungo: “Non è che domani a Como finisce la stagione, bisogna tenere i nervi saldi - ha detto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Como -. La Juventus era impossibile che rimanesse fuori dalla lotta per le prime quattro, era utopia: è normale che il campionato sia così ed è normale che qualcuno alla fine resterà fuori. Speriamo di non essere noi".

Il tecnico livornese si è poi soffermato su Inter-Napoli, big match dell’ultima giornata di campionato: "È stata veramente una bella partita, hanno giocato molto bene tecnicamente. L'intensità non la dà la corsa, la corsa è una componente se la palla viaggia forte. L'intensità la dà la palla, non la corsa. La corsa devi andare dietro alla palla, non è che puoi andare forte. Hanno giocato una bella partita tecnicamente. L’Inter è sei anni, a parte il 22/23, che non è uscita mai dalle prime 2.

Il Napoli negli ultimi 12 anni credo sia rimasto solo 2 anni fuori dalla Champions: hanno fatto un lavoro molto importante. Il nostro obiettivo, di tutti, è quello lavorare per far sì che il Milan possa partecipare alla Champions l'anno prossimo. Per fare questo bisogna lavorare, passare momenti belli e brutti. E se c'è un momento più brutto la squadra non perde di valore, la stagione è di alti e bassi. Per questo dico che bisogna viaggiare sempre a velocità di crociera, che è quella che poi ti porta in fondo".

