Live TMW Milan, Allegri: "Vincere non è mai semplice soprattutto dopo due settimane di sosta"

Tra pochi minuti le dichiarazioni di Massimiliano Allegri al termine di Pisa Milan. Diretta testuale a cura di TMW .

INIZIO CONFERENZA 23:08

Può dare un giudizio sulla partita?

"Il Pisa è stato molto bravo nel rimanere in partite, vincere non p mai semplice soprattutto dopo due ettimane di sosta. Ora penseremo a Como".

Cosa ci può dire su Modric?

"Lui è un giocatore eccezionale soprattutto a livello umano, oltre che tecnico".

Sui singoli Fullkrug e Nkunku?

"Fullkrug ha fatto una buona partita, gliel'ho detto io di battere il rigore, Nkunku è stato tolto per scelta tecnica".

Che impressione ha avuto sul Pisa?

"Per noi era una partita molto pericolosa. Ricordando le gare giocate qui all’Arena, anche contro le grandi squadre il Pisa ha sempre tenuto testa alta e disputato partite vere, intense. Sapevamo che sarebbe stata difficile, anche perché loro leggono benissimo gli spazi e sanno ribaltare l’azione con qualità. Nel primo tempo hanno avuto una grande occasione: ho dovuto fare una bella parata Maignan, e questo dimostra che il Pisa rimane sempre pericoloso.

Proprio per questo l’abbiamo preparata con grande attenzione: rispettavamo tanto l’avversario e sapevamo che non ci avrebbe concesso nulla".

Cosa farà a San Valentino?

"Mai andato a San Valentino… No, la verità è che ci ho passato la serata con mio figlio. Scherzi a parte, in famiglia si sistema tutto. Detto questo, ovviamente le partite le guardo: fa parte del mio lavoro. Quindi sì, le vedrò".

Fine conferenza 23:13