Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Milan, Allegri: "Vincere non è mai semplice soprattutto dopo due settimane di sosta"

Milan, Allegri: "Vincere non è mai semplice soprattutto dopo due settimane di sosta"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:13Serie A
Davide Caruso

Tra pochi minuti le dichiarazioni di Massimiliano Allegri al termine di Pisa Milan. Diretta testuale a cura di TMW .

INIZIO CONFERENZA 23:08
Può dare un giudizio sulla partita?
"Il Pisa è stato molto bravo nel rimanere in partite, vincere non p mai semplice soprattutto dopo due ettimane di sosta. Ora penseremo a Como".

Cosa ci può dire su Modric?
"Lui è un giocatore eccezionale soprattutto a livello umano, oltre che tecnico".

Sui singoli Fullkrug e Nkunku?
"Fullkrug ha fatto una buona partita, gliel'ho detto io di battere il rigore, Nkunku è stato tolto per scelta tecnica".

Che impressione ha avuto sul Pisa?
"Per noi era una partita molto pericolosa. Ricordando le gare giocate qui all’Arena, anche contro le grandi squadre il Pisa ha sempre tenuto testa alta e disputato partite vere, intense. Sapevamo che sarebbe stata difficile, anche perché loro leggono benissimo gli spazi e sanno ribaltare l’azione con qualità. Nel primo tempo hanno avuto una grande occasione: ho dovuto fare una bella parata Maignan, e questo dimostra che il Pisa rimane sempre pericoloso.
Proprio per questo l’abbiamo preparata con grande attenzione: rispettavamo tanto l’avversario e sapevamo che non ci avrebbe concesso nulla".

Cosa farà a San Valentino?
"Mai andato a San Valentino… No, la verità è che ci ho passato la serata con mio figlio. Scherzi a parte, in famiglia si sistema tutto. Detto questo, ovviamente le partite le guardo: fa parte del mio lavoro. Quindi sì, le vedrò".

Fine conferenza 23:13

Articoli correlati
Allegri: "Ultimamente abbiamo giocato poco, eravamo addormentati". E scherza sul... Allegri: "Ultimamente abbiamo giocato poco, eravamo addormentati". E scherza sul rosso Rabiot
24 gare giocate, ma il Milan di Allegri ha già soli 10 punti meno della combo Fonseca-Conceicao... 24 gare giocate, ma il Milan di Allegri ha già soli 10 punti meno della combo Fonseca-Conceicao
Milan, Allegri: "Modric è un giocatore straordinario, dobbiamo imparare tutti da... Milan, Allegri: "Modric è un giocatore straordinario, dobbiamo imparare tutti da lui"
Altre notizie Serie A
Hiljemark più giovane di Modric: "Luka grande giocatore, ma fino al gol avevamo fatto... Hiljemark più giovane di Modric: "Luka grande giocatore, ma fino al gol avevamo fatto bene"
Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"... Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"
Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo... Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo due gare
Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."... Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."
A Livorno il primo gol con la Croazia, a Pisa tre punti d'oro. È sempre Modric show,... A Livorno il primo gol con la Croazia, a Pisa tre punti d'oro. È sempre Modric show, 20 anni dopo
Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per... Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per noi"
Altre due gare e sarà riscatto: perché il Pisa non può già più fare a meno del mastino... Altre due gare e sarà riscatto: perché il Pisa non può già più fare a meno del mastino Loyola
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 14 febbraio 2024, Immobile castiga il Bayern Monaco su rigore. Uno a zero Lazio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric fuoriclasse eterno, Loyola si sblocca. Fullkrug flop
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo
Immagine top news n.3 Allegri a Pisa sfata un doppio tabù: ci pensa San Luka Modric a salvare il Milan col 2-1 all'85'
Immagine top news n.4 Lazio, tegola Pedro: dovrà fermarsi per un mese causa trauma distorsivo-contusivo alla caviglia
Immagine top news n.5 Tabù Pisa per Allegri: in 3 gare da allenatore non ha mai vinto. Né col Grosseto né (finora) col Milan
Immagine top news n.6 Juventus, Thuram in forte dubbio per l'Inter: le sue condizioni e quando arriverà la scelta di Spalletti
Immagine top news n.7 Chivu ironico: "Chiesto all'addetto stampa di far venire Lautaro in conferenza... Hanno voluto me"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"
Immagine news Serie A n.2 Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo due gare
Immagine news Serie A n.3 Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."
Immagine news Serie A n.4 A Livorno il primo gol con la Croazia, a Pisa tre punti d'oro. È sempre Modric show, 20 anni dopo
Immagine news Serie A n.5 Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per noi"
Immagine news Serie A n.6 Altre due gare e sarà riscatto: perché il Pisa non può già più fare a meno del mastino Loyola
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi: Peda stringe i denti ed è aggregato al gruppo
Immagine news Serie B n.2 Bari, escluse lesioni per Verreth. Dickmann alle prese con una sollecitazione al legamento
Immagine news Serie B n.3 Inzaghi: "Con l'Entella cambierò 3 o 4 elementi, ma dovremo essere il Palermo di sempre"
Immagine news Serie B n.4 Entella, Chiappella: "Per far punti, dovremmo cercare togliere certezze a un Palermo al top"
Immagine news Serie B n.5 Modena-Carrarese, i convocati di Calabro: assente solo l'attaccante Accornero
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Mantova, i convocati di Aquilani: torna a disposizione Pittarello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in ammonizioni
Immagine news Serie C n.3 Mandorlini, la prima al Ravenna con la Juve NG. Che ha stroncato l'esordio del tecnico della Samb
Immagine news Serie C n.4 Annata in salita per Braglia: adesso, il compito di portare alla salvezza il Pontedera
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Cutolo su Bucchi: "Allenatore straordinario, ci ha dato mentalità e identità precise"
Immagine news Serie C n.6 Il Pontedera riparte da Braglia: "Dobbiamo arrivare quantomeno a giocarcela ai playout"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.3 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…