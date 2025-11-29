Allegri: "Leao faceva il centravanti già al Lille. Rabiot cresciuto rispetto alla Juve"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato così a Sky Sport il successo per 1-0 dei suoi rossoneri contro la Lazio: "Scudetto? Dobbiamo continuare a lavorare, mantenere questa umiltà, voglia di strappare il pallone all'avversario. Dobbiamo giocare da squadra come stanno facendo i ragazzi, c'è entusiasmo in generale anche con i tifosi. Merito dei ragazzi che mettono tutto in campo e non si tirano indietro".

Su Leao che sta imparando a fare il 9: "Al Lille faceva il centravanti. Stasera ha fatto un bellissimo colpo di testa. Quando la palla è esterna attacca la porta e ha la possibilità di svariare".

Su Rabiot: "Sono importanti tutti. Adrien, rispetto anche all'ultimo ano alla Juve, è cresciuto moltissimo. Ha uno strapotere fisico importante ed è un uomo squadra. Se vuoi lottare per il vertice devi avere un uomo squadra. Anche Gabbia, Pavlovic, sono tutti ragazzi che mettono il cuore in quello che fanno. Ci sono giocatori che hanno motori diversi, lui è uno di quelli".