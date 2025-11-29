Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Allegri: "Siamo quasi una squadra. Senza gruppo le big non hanno mai vinto"

Milan, Allegri: "Siamo quasi una squadra. Senza gruppo le big non hanno mai vinto"
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
ieri alle 23:46Serie A
Giacomo Iacobellis

Mister Massimiliano Allegri è intervenuto anche ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Il primo tempo è stato complicato, la Lazio ha chiuso bene tutte le nostre linee di passaggio. Dobbiamo dire che Maignan ha fatto subito una grande parata all'inizio. Poi ci siamo tirati su, e creato diverse occasioni da rete, una vittoria da gruppo".

Sul gruppo in costruzione: "Siamo quasi una squadra, siamo solo all'inizio e questo non deve essere un punto di arrivo, ci sono tante altre partite. Stasera è stata un'altra bella vittoria, ora dobbiamo recuperare le energie per la Coppa Italia. Per vincere le partite bisogna far fatica".

Su Leao: "Rafa deve imparare a fare il centravanti, lo era già al Lille e poi ha un po' perso questa cosa. Ha grandi qualità che madrenatura gli ha dato, deve essere lui poi bravo a crescere e diventare ancora più forte. Siamo un gruppo che sta crescendo, senza gruppo non ho mai visto grandi squadre vincere, quindi la strada per ora è quella giusta".

