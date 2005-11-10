Como, Sanchez: "Inter squadra fortissima, ma lo siamo anche noi. Vogliamo i tre punti"
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Matteo Selli
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Oggi alle 17:56Serie A
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08.11.2026 17:56Serie A
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Le parole del portiere del Como Robert Sánchez ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro l'Inter:
"Sono una squadra fortissima, anche quando vanno sotto e devono rimontare. Anche noi lo siamo, cercheremo di vincere ed ottenere i tre punti".
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