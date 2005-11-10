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Genoa, fra poco la conferenza stampa di Daniele De Rossi dopo il match con il Milan

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Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 17:05Serie A
08.11.2026 17:05Serie A
Fonti preferite
Le dichiarazioni del tecnico rossoblù rilasciate in conferenza stampa al termine del match casalingo contro il Milan al "Ferraris"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

17.05 - Al termine del match contro il Milan, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Fonte: dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

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