Como, Fabregas: "Non posso cambiare tanto, siamo in pochi. Oggi vogliamo dare continuità"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara di campionato contro l'Inter. Di seguito le sue parole:

"Nelle ultime con l'Inter abbiamo cambiato modo di difendere, oggi no, siamo in pochi, abbiamo solo due difensori centrali. Con loro possiamo pensare di cambiare qualcosa, sono forti e hanno un grande allenatore. Oggi vogliamo dare continuità ad una squadra che sta facendo molto bene. Sanchez? Quando credi nella tua squadra non è importante chi gioca, ma quello che crediamo noi e quello che vogliamo portare avanti. Se vedo uno che non sa fare quello che vogliamo mi preoccupo. Abbiamo due grandi portieri, tutti e due hanno fatto bellissime partite. Per questo sono tranquillo. Sappiamo che qua si devono gestire bene tante dinamiche, non c'è sempre una ragione, bisogna trasmettere nello spogliatoio che non servono tante spiegazioni".