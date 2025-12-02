Francia, la TV non trasmetterà Young Boys-Lille per colpa dello sponsor degli elvetici
La partita di Europa League fra Young Boys e Lille, valida per la 6ª giornata della League Phase, non verrà trasmessa in Francia a causa del main sponsor che campeggia sulle maglie degli elvetici.
Plus500, l'azienda che sponsorizza lo Young Boys, è una piattaforma di trading online e la legge francese vieta dal 2016 la pubblicità dei servizi finanziari considerati ad alto rischio.
Da parte degli elvetici si registra l'opposizione a vestire una maglia per l'occasione "pulita", pertanto Canal +, che detiene i diritti della competizione sul territorio transalpino, è costretto ad adottare estremi rimedi, non diffondendo le immagini della partita.
Plus500 da anni investe molto nelle sponsorizzazioni nel mondo del calcio, mettendo il suo marchio anche sulle divise dell'Atalanta, dal 2020 al 2023. La questione Young Boys-Lille solleva discussioni in Francia: cosa succederà qualora un club più prestigioso degli elvetici dovesse avere come main sponsor una piattaforma di trading online?
