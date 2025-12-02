Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Francia, la TV non trasmetterà Young Boys-Lille per colpa dello sponsor degli elvetici

Francia, la TV non trasmetterà Young Boys-Lille per colpa dello sponsor degli elveticiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 08:41
Gaetano Mocciaro

La partita di Europa League fra Young Boys e Lille, valida per la 6ª giornata della League Phase, non verrà trasmessa in Francia a causa del main sponsor che campeggia sulle maglie degli elvetici.

Plus500, l'azienda che sponsorizza lo Young Boys, è una piattaforma di trading online e la legge francese vieta dal 2016 la pubblicità dei servizi finanziari considerati ad alto rischio.

Da parte degli elvetici si registra l'opposizione a vestire una maglia per l'occasione "pulita", pertanto Canal +, che detiene i diritti della competizione sul territorio transalpino, è costretto ad adottare estremi rimedi, non diffondendo le immagini della partita.

Plus500 da anni investe molto nelle sponsorizzazioni nel mondo del calcio, mettendo il suo marchio anche sulle divise dell'Atalanta, dal 2020 al 2023. La questione Young Boys-Lille solleva discussioni in Francia: cosa succederà qualora un club più prestigioso degli elvetici dovesse avere come main sponsor una piattaforma di trading online?

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
