Live TMW Milan, Bartesaghi: "Serviva più carattere, ci siamo parlati. Maignan? Abbiamo giocatori forti"

Davide Bartesaghi, terzino sinistro del Milan, ha presenziato in conferenza stampa per commentare la vittoria per 3-1 sul Como al Sinigaglia. Diretta testuale a cura di TMW: "C'era bisogno di più carattere dopo un brutto primo tempo. Nel secondo tempo invece di fisico e carattere abbiamo preso la vittoria".

Come ti sei trovato con la difesa a 4?

"Bisogna adattarsi sempre con le situazioni proposte. Ma è servito perché abbiamo vinto la partita".

Quanto è importante una vittoria come quella di stasera? La classifica resta corta così...

"Era una partita molto difficile, lo sapevamo tutti, ci siamo parlati in settimana e prima in spogliatoio. Dovevamo tirare fuori carattere e riuscire a restare attaccati".

Come hai vissuto questa partita?

"Sì, partita importante, loro sono molto forti e lo sapevamo benissimo. Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello del coraggio e preso i tre punti. L'ho vissuta normalmente come una solita partita".

Facile con Maignan alle spalle...

"Abbiamo dei giocatori forti in squadra. Dovevamo saperci adeguare, nel primo tempo non benissimo ma siamo stati bravi nel secondo".

