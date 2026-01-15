Milan, Bartesaghi: "Siamo un gruppo forte. Il mio rendimento? Non sono ancora soddisfatto"

Il Milan vince senza convincere pienamente a Como 3-1 e torna a 3 punti di distanza dall'Inter. Davide Bartesaghi, terzino sinistro dei rossoneri, ha analizzato il match ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Era una partita fondamentale, non siamo entrati in campo benissimo nel primo tempo, poi però è uscito il gruppo che siamo, un gruppo forte".

Anche fisicamente vi ha messo a dura prova questo match.

"Dal punto di vista fisico è stato difficile, abbiamo giocato una gara di alto ritmo. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccare la testa e a trovare più spazi per il 2-1 e il 3-1"

Il suo rendimento è di alto livello.

"Non sono ancora soddisfatto, voglio migliorare ancora di più perché mi ricordo bene sei mesi fa dove ero, la storia era diversa. Sono qui per crescere, la vita può cambiare da un momento all'altro, nelle difficoltà si cresce".