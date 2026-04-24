La Juventus ha un piano per Bernardo Silva, ma il portoghese deciderà il suo futuro solo a maggio

La Juventus sogna in grande e il nome di Bernardo Silva è in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti. L'amministratore delegato bianconero Damien Comolli, scrive La Gazzetta dello Sport, è al lavoro da tempo e ha una strategia precisa. Per convincere il fuoriclasse portoghese, infatti, il club bianconero ha messo sul piatto un’offerta economica importante - tra i 6 e i 7 milioni di euro netti a stagione - avvicinandosi agli stipendi dei top player della rosa come Yildiz.

Tuttavia, l’operazione si presenta complessa. Sebbene la Juventus abbia costruito un progetto tecnico ambizioso, centrato sulla permanenza di Spalletti e sul ritorno in Champions League, la concorrenza è agguerrita. Silva, pur avendo ufficializzato l’addio al Manchester City, ha deciso di posticipare a maggio ogni scelta definitiva. Questo slittamento espone però la Juve al rischio di vedere la lista delle pretendenti allungarsi.

Il vero ostacolo resta il Barcellona, meta che affascinerebbe il giocatore. Eppure, in casa bianconera filtra ottimismo: a Torino Bernardo non sarebbe solo un tassello di una rosa affollata, ma il fulcro centrale del progetto tecnico. La possibilità di essere protagonista assoluto in Italia, unita alla prospettiva di una nuova esperienza di vita, sono le leve su cui punta Comolli.