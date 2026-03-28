Jashari: "Prima delle partite ascolto il Corano per concentrarmi. Numero 30? Per Messi"

Ardon Jashari, intervistato da Il Foglio, ha raccontato anche la sua routine prima delle partite. Queste le dichiarazioni del centrocampista del Milan: "Se ho una routine personale, un porta fortuna o una playlist? Nulla di tutto questo in realtà. Sono musulmano, spesso durante il tragitto verso lo stadio ascolto il Corano, mi aiuta a concentrarmi spiritualmente prima di giocare. Il calore e il tifo dei nostri tifosi una volta arrivati a San Siro fanno il resto. E poi ogni volta che indossi la maglia rossonera l'adrenalina sale".

Lo svizzero ha poi spiegato perché ha scelto la maglia numero 30: "Non è stata una scelta casuale. "Assolutamente no. lo quando ero bambino e giocavo a pallone non ho mai avuto un ruolo. Guardavo Messi e mi bastava. Indossava la 30 e io pensavo che, se mai fossi stato un calciatore, avrei voluto lo stesso numero. Per la verità in quel periodo sapevo poco. Difensore, centrocampista e attaccante era la stessa cosa, volevo solo il pallone e divertirmi. Diversi anni dopo, quando iniziai tra i professionisti in Svizzera, mi dissero che avrei potuto scegliere il mio numero preferito ma solo dopo il 20, quindi chiesi il 30 con orgoglio. È stata una delle prime richieste che ho fatto anche al Milan, ancor prima ancora di firmare il contratto e andare in sede. Ho mandato un messaggio, chiedendo la numero 30 e sono stato accontentato".