Milan, chi se parte Gimenez a gennaio? Dovbyk idea in archivio, le piste Icardi e David

Il Milan alla ricerca del gol perduto. A trainare i rossoneri nel reparto d'attacco sono stati fino a qui, nonostante i rispettivi infortuni, Rafael Leao e Christian Pulisic, autori entrambi di 4 reti in campionato. A spaventare però sono gli zero gol di Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, con lo stop di quest'ultimo a complicare ulteriormente i progetti di Massimiliano Allegri.

Inevitabile dunque che il pensiero possa andare al mercato di gennaio, cui manca sempre di meno. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola infatti è possibile che i rossoneri prendano in considerazione eventuali proposte per il centravanti messicano, dopo la quasi-partenza in estate. Non è detto però che arrivino proposte concrete e anche le alternative da comprare al momento sembrano fredde.

Sicuramente non può essere un'idea per l'inverno Robert Lewandowski, che eventualmente può essere una suggestione per l'estate, qualora non rinnovasse con il Barcellona e non chiedesse uno stipendio fuori mercato. Il quotidiano poi spiega che, visto l'infortunio, l'idea Dovbyk potrebbe andare in archivio. In alternativa viene fatto anche il nome di Jonathan David, che alla Juventus sta faticando. Un nome che potrebbe riaccendersi anche se negli anni scorsi il Milan non ha mai affondato il discorso sull’ex Lille. Un pensiero è anche rivolto anche a Mauro Icardi, ora al Galatasaray ed ex centravanti dei rivali dell'Inter.