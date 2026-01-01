Alphadjo Cissé: "Era fatta con il PSV, poi il Milan... Yamal? Mi rivedo in Pogba"

“Dovevo andare al PSV, era fatta. Poi è arrivato il Milan e non ho avuto dubbi”. Alphadjo Cissè, 19 anni, racconta così il trasferimento ai rossoneri. Il giovane, acquistato dal Verona, rimarrà in prestito al Catanzaro in Serie B fino al termine della stagione, per poi unirsi al Diavolo a partire dalla prossima annata. L’hype è altissima, da tempo il paragone che circola è quello con Lamine Yamal: “Ho il mio percorso, c’è l’ambizione di arrivare a quei livelli”, dice a la Repubblica. Confessando che le fonti di ispirazioni sono in realtà altre: “Messi. Ma mi rivedo un po’ nel Pogba della Juventus, mi piaceva”.

Cissé è figlio di genitori senegalesi, il padre fa l’operaio e la madre lavora in hotel come cameriera: “Non mi hanno mai fatto sentire inferiore rispetto agli altri”. Cresciuto a Treviso, ha anche affrontato episodi di razzismo: “Da ragazzino è successo. Ci resti male, ma ci passi sopra. Anche se forse non è giusto e dovrei arrabbiarmi”.

Il suo futuro può essere azzurro: “Un passo alla volta, ma un giorno spero di giocare in Nazionale”. Il sogno nell’immediato, però, è un altro: “Vorrei ripagare i miei genitori, comprare loro una casa nuova”. Diventare un giocatore del Milan potrebbe aiutare decisamente a renderlo realtà.