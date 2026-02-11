Liverpool sul talento Junior Kroupi: sfida a Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain

Il Liverpool monitora con grande attenzione uno dei giovani attaccanti più promettenti della Premier League: Eli Junior Kroupi. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il 19enne del Bournemouth è entrato nella lista dei possibili obiettivi per la prossima estate.

Arrivato in Inghilterra nel febbraio 2025 dal Lorient per circa 10 milioni di sterline, Kroupi si è imposto rapidamente, adattandosi alle richieste fisiche e tattiche del campionato. In questa stagione ha già realizzato otto gol in 20 presenze di Premier, mostrando personalità, qualità tecnica e duttilità offensiva.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Oltre al Liverpool, anche Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain stanno seguendo con attenzione la sua crescita. Gli scout dei Blancos e dei Blues sono stati più volte avvistati alle partite del Bournemouth, mentre il PSG monitora il talento francese già da diversi mesi.

Il Liverpool, sotto la guida di Arne Slot, continua a puntare su giovani di grande prospettiva da far crescere internamente. Il profilo di Kroupi - esplosivo, tecnico e con ampi margini di miglioramento - si inserisce perfettamente in questa strategia. Non sarebbe un titolare immediato, ma un investimento per il futuro.

Sotto contratto fino al 2030, il Bournemouth è consapevole dell’interesse crescente: il club ritiene che il giocatore possa diventare la prima cessione da 70-80 milioni di sterline nella propria storia. Portarlo via non sarà semplice.