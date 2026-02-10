Jimenez confida: "Al Milan non avrei avuto i minuti desiderati, sono felice al Bournemouth"

Il Milan si sfrega le mani. In piena stagione il club rossonero è in attesa di poter incassare il riscatto di Alex Jimenez, terzino destro classe 2005 volato in tutta fretta e in extremis al Bournemouth entro la fine del mercato estivo. Lo spagnolo ha già raggiunto il 50% delle presenze con il club inglese, assicurando al Diavolo di poter guadagnare già la metà prevista, dividendola con il Real Madrid. A fine stagione, tuttavia, le Cherries vorrebbero far valere l'opzione d'acquisto e comprarlo a titolo definitivo per 26 milioni di euro.

Intervistato da Mundo Deportivo, lo spagnolo ha ammesso tra presente e futuro: "Al momento sono concentrato sul Bournemouth, ma tornare al Real Madrid sarebbe un sogno perché sono cresciuto lì: è la casa che mi ha insegnato a essere ciò che sono oggi". Legato al club di Premier League al momento, ha ricordato: "Adesso so di avere un contratto qui e sono molto felice, non so dove giocherò in futuro".

L'arrivo di Max Allegri sulla panchina rossonera ha conseguito il trasferimento in Inghilterra, alla corte di Andoni Iraola. "Sentivo che al Milan non avrei avuto i minuti che desideravo per questa stagione", ha dichiarato Jimenez. "Ho visto questa possibilità come un'opportunità e credo di starla sfruttando. Il fatto che l'allenatore fosse spagnolo è stato decisivo, ho pensato potesse aiutarmi nell'inserimento. Mi è sempre piaciuto guardare la Premier League e il Bournemouth mi sembrava una squadra divertente".