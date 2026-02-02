Ufficiale
Milan, ecco Alphadjo Cissé dal Verona: depositato il contratto in Lega
TUTTO mercato WEB
Il Milan, in attesa di capire come si concluderà la trattativa per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, piazza il colpo Alphadjo Cisse. Il centrocampista classe 2006 nelle scorse ore ha sostenuto le visite mediche coi rossoneri che questa mattina hanno depositato il suo contratto in Lega.
Milan e Verona hanno concluso l'operazione legata al calciatore attualmente in prestito al Catanzaro a titolo definitivo, con i rossoneri che hanno staccato un assegno da 8 milioni di euro a cui aggiungerne eventuali 1,5 di bonus.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
3 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile