Ufficiale Milan, ecco Alphadjo Cissé dal Verona: depositato il contratto in Lega

Il Milan, in attesa di capire come si concluderà la trattativa per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, piazza il colpo Alphadjo Cisse. Il centrocampista classe 2006 nelle scorse ore ha sostenuto le visite mediche coi rossoneri che questa mattina hanno depositato il suo contratto in Lega.

Milan e Verona hanno concluso l'operazione legata al calciatore attualmente in prestito al Catanzaro a titolo definitivo, con i rossoneri che hanno staccato un assegno da 8 milioni di euro a cui aggiungerne eventuali 1,5 di bonus.