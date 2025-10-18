Le partite di oggi: il programma di sabato 18 ottobre
C'è tanto calcio giocato da poter seguire nella giornata di oggi, sabato 18 ottobre 2025.
Comincia la 7^ giornata di Serie A, proseguono i turni di B e di C, ma c'è spazio anche ai campionati internazionali. Da non perdere, inoltre, la finale per il 3° e 4° posto del Mondiale Under 20.
Serie A
15:00 - Lecce vs Sassuolo
15:00 - Pisa vs Verona
18:00 - Torino vs Napoli
20:45 - Roma vs Inter
Serie B
15:00 - Frosinone vs Monza
15:00 - Mantova vs Südtirol
15:00 - Pescara vs Carrarese
15:00 - Reggiana vs Bari
17:15 - Juve Stabia vs Avellino
19:30 - Spezia vs Cesena
Serie C - Girone A
14:30 - Renate vs Dolomiti Bellunesi
14:30 - Triestina vs Pergolettese
17:30 - Ospitaletto vs Cittadella
Serie C - Girone B
14:30 - Livorno vs Sambenedettese
17:30 - Gubbio vs Guidonia
17:30 - Pianese vs Bra
Serie C - Girone C
14:30 - Casarano vs Foggia
14:30 - Crotone vs Monopoli
14:30 - Sorrento vs Cosenza
17:30 - Latina vs Giugliano
Serie A Femminile
12:30 - Genoa D vs Ternana D
12:30 - Sassuolo D vs Como D
15:00 - Fiorentina D vs Milan D
Premier League
13:30 - Nottingham vs Chelsea
16:00 - Brighton vs Newcastle
16:00 - Burnley vs Leeds
16:00 - Crystal Palace vs Bournemouth
16:00 - Manchester City vs Everton
16:00 - Sunderland vs Wolves
18:30 - Fulham vs Arsenal
LaLiga
14:00 - Siviglia vs Maiorca
16:15 - Barcellona vs Girona
18:30 - Villarreal vs Betis
21:00 - Atl. Madrid vs Osasuna
Bundesliga
15:30 - Colonia vs Augusta
15:30 - Heidenheim vs Brema
15:30 - Magonza vs Leverkusen
15:30 - RB Lipsia vs Amburgo
15:30 - Wolfsburg vs Stoccarda
18:30 - Bayern vs Dortmund
Ligue 1
17:00 - Nizza vs Lione
19:00 - Angers vs Monaco
21:05 - Marsiglia vs Le Havre
Mondiali U20 (Finale 3°-4° posto)
21:00 - Colombia U20 vs Francia U20
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.