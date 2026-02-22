Milan, Landucci: "Ora ripartiamo subito da martedì, continuiamo il nostro percorso"

Dopo la sconfitta casalinga contro il Parma, il vice allenatore rossonero Marco Landucci ha parlato ai microfoni di Milan Tv: "Loro ci hanno aspettato per poi ripartire - riportano i colleghi di Milannews.it -. Abbiamo cercato di fare la partita, ci dispiace, volevamo continuare la striscia positiva e vincere. Ora ripartiamo subito da martedì. Una vittoria sarebbe stata importante. Dobbiamo continuare il nostro percorso".

Il gruppo?

"Abbiamo un grande gruppo, erano tutti dispiaciuti. I ragazzi lavorano sempre al massimo e riusciremo a raggiugere l'obiettivo prefissato".