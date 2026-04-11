Live TMW Atalanta, Palladino: "Orgoglioso dei miei ragazzi. Rigore? Non parlo degli arbitri"

22:44 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Juventus nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

Quanto pesa questa sconfitta visto il gioco?

"Parto da dire che sono orgoglioso dei miei ragazzi. Una partita dove va accettata la sconfitta perché si vede poche volte in una stagione una squadra che gioca bene, ma esce con zero punti. Per me è stata la miglior gara da quando alleno l'Atalanta: abbiamo creato tanto e colpito pure un palo. Purtroppo dovevamo concretizzare e il goal della Juve è stato fatale".

TMW - Confronto Krstovic-Scamacca, secondo lei l'uno cosa deve imparare dall'altro?

"Sono due giocatori differenti con caratteristiche differenti. Sono contento di avere due giocatori differenti seppur giochino nello stesso ruolo: per me è un vantaggio anche in base alla partita che affronto. Nikola attacca la profondità, Scamacca invece è una punta che lega molto il gioco".

Giusto dire che c'è stato un po' di disordine dopo il goal?

"Vero. Dopo il goal c'è stato un po' di disordine sotto il profilo dell'ampiezza, ma credo che fosse spinto dal fatto che la squadra volesse a tutti i costi pareggiare. Non meritavano la sconfitta i ragazzi. Tuttavia in certi frangenti devi essere anche più ordinato nel gioco".

Cosa ne pensa del percorso della Juve?

"Sono una squadra competitiva e con Spalletti stanno facendo bene. Stasera siamo riusciti ad avere più possesso palla, con molte occasioni e anche calci d'angolo. Siamo orgogliosi della prestazione e pensando a 5 mesi fa posso dire di essere contento".

Come giudica il percorso di Raspadori?

"Quando è arrivato all'Atalanta si è rimesso bene in condizione. Al di là dell'infortunio, sta trovando abbastanza continuità ed è entrato con l'atteggiamento giusto. Deve mantenere lo stesso spirito combattivo e quando entra così mi piace".

Era rigore quello su Gatti?

"Non parlo degli arbitri".

Cosa ha detto ai ragazzi a fine partita?

"Stasera non avevo niente da dire. La squadra è consapevole di aver fatto una grande prestazione. Probabilmente questa era la classica gara dove la palla non sarebbe mai entrata in porta. Vanno accettate queste gare, e per il futuro non dobbiamo porci limiti: a Roma vogliamo fare risultato. Da considerare la Coppa Italia dove la finale è fondamentale per noi".

Sconfitta fatale per la Champions?

"Guardo il lato positivo. La squadra quando cade deve rialzarsi: fa parte della mentalità di questa squadra. L'Atalanta ha dato tutto e non ho niente da dire ai miei ragazzi".

23:53 - Termina la conferenza di Palladino