Atalanta, Palladino sul tocco di braccio di Gatti: "Non parlo di arbitri, Maresca ha diretto bene"

L'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida persa dai suoi contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

Dopo un primo tempo ottimo, siete caduti per un pasticcio difensivo.

"Purtroppo questo è il calcio, va accettato, però credo che abbiamo fatto una grande prestazione, sono fiero dei miei ragazzi, abbiamo fatto una delle migliori partite da quando alleno qui anche se il risultato non è quello che volevamo. Accade poche volte in una stagione, ma capita, di fare 20 tiri, di prendere il gol al primo tiro in porta, subendo un gol rocambolesco che va accettato".

Sul tocco di braccio di Gatti? Questa sconfitta ridimensiona il sogno Champions?

"Non parlo degli arbitri. Tanti dicono che non ne parlano e poi sono lì a parlarne, voglio essere coerente. Ci possono stare degli errori, l'arbitro ha deciso così. In tante occasioni sono stati dati rigori su queste situazioni, in altre no, l'arbitro Maresca è stato molto bravo oggi, gli faccio i complimenti, mi focalizzo su quanto fatto oggi. Non perdevamo dalla sfida con l'Inter, purtroppo dobbiamo accettare questa sconfitta ed a non mollare".

Cosa è successo nel secondo tempo?

"La Juve non ha modificato atteggiamento, è stato un semplice episodio a condannarci, che abbiamo pagato a caro prezzo. Ci sono stati tutti rimpalli a favore della Juventus in quella azione. Un appunto è che negli ultimi 20 minuti c'è stato l'arrembaggio finale, ma con disordine nel gioco. Dovevamo accerchiarli un po' di più nelle corsie laterale, lo analizzerò con la squadra, grande prestazione per il resto".