Milan, Fullkrug e l'Italia: "Voller me ne ha parlato bene. Bierhoff ha detto che avrò successo"

Il nuovo centravanti del Milan, Niclas Fullkrug, è solo l'ultimo erede della tradizione di calciatori tedeschi in Italia.

Questa è stata, per stessa ammissione dell'ex West Ham, una delle motivazioni che lo ha portato a scegliere il club rossonero e la Serie A: "L'Italia ha avuto sempre un posto speciale nella mia mente - ha spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione andata in scena nel pomeriggio di oggi a Milanello -. Ci sono tedeschi che hanno giocato qui come Klose, Voller e Bierhoff... Rudi mi ha parlato bene dell'Italia, Bierhoff ha detto che avrò successo qui.

Penso che la Serie A sia un campionato che si sposa bene con le mie qualità: è un campionato che mi sta bene addosso. Anche per il club, lo stile di vita: non potevo rifiutare il Milan in questa fase".