Il Barcellona fa spesa dall'Atletico? Sorloth sostituto ideale se parte Lewandowski

Il calciomercato non ha ancora aperto i battenti, ma il Barcellona sta già iniziando a prepararsi. Eliminato ai quarti di finale di Champions League dall'Atletico Madrid, con un ampio distacco in vetta alla Liga rispetto al Real Madrid, il club blaugrana comincia ad affrontare i primi step che prevedono un cambiamento importante nella rosa di Hansi Flick. Uno su tutti riguarderebbe il rimpiazzo previsto in caso di addio di Robert Lewandowski, bomber polacco di 37 anni con contratto in scadenza e rinnovo in stand-by.

Secondo le informazioni di MARCA, uno dei principali quotidiani spagnoli, i dirigenti del Barcellona non starebbero pensando solo a Julian Alvarez, ma avrebbero messo gli occhi su Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese dell'Atletico in rojiblanco ha segnato 41 gol e fornito 3 assist in 100 partite. E solo dall'inizio della stagione in corso, il giocatore ha trovato la rete 17 volte. Anche nel quarto di finale d'andata di Champions League contro il Barcellona.

Sorloth, in sostituzione di Lewandowski, soddisfarebbe tutti i requisiti: centravanti d'esperienza (30 anni) e sotto contratto fino al 2028, piace per le sue similitudini tecniche con l'ex Bayern Monaco e si inserirebbe perfettamente nel sistema di gioco di Hansi Flick. Nel frattempo, come noto, la dirigenza blaugrana sta lavorando sotto traccia per portare in Catalogna Alessandro Bastoni, oggi all'Inter.