Roberto Mancini rientrato in Italia dal Qatar: l'ex ct incontra il figlio Andrea e la Samp a Roma

Roberto Mancini è rientrato in Italia. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana campione d'Europa nel 2021, alla guida dell'Al Sadd, ha fatto rientro dal Qatar, che nel frattempo ha sospeso tutte le attività sportive per le note vicende legate al conflitto attualmente in corso con l'Iran, nei giorni scorsi. A darne l'annuncio è l'edizione genovese de La Repubblica che racconta come il tecnico abbia incontrato il figlio Andrea, attuale direttore sportivo della Sampdoria ed in ritiro con la squadra proprio nella Capitale, nella serata di ieri.

E proprio la settimana scorsa Mancini al TG1 aveva espresso tutta la sua preoccupazione per la situazione internazionale: "Ha cominciato a suonare l'allarme del telefono, con messaggi scritti in Arabo e ho sentito 5-6 esplosioni. Eravamo in chiesa per la funzione religiosa quando sono scattati gli allarmi e ci è stato ordinato di tornare immediatamente nelle proprie abitazioni e di non uscire".

"Mi ha chiamato mia mamma che era preoccupata - aveva proseguito il tecnico lo scorso 1 marzo - ma per il momento può stare tranquilla. Vedevamo i Tg nei giorni scorsi e visto il dispiegamento di forze che c'è nel Golfo pensavamo potesse accadere qualcosa, però speravamo che la diplomazia avesse la meglio. Speriamo bene".