Dove gioca Verratti? Il Qatar non è l'Arabia: i migliori giocatori della Stars League

In che campionato gioca Marco Verratti? Quali sono le stelle della Stars League? La pre-convocazione del centrocampista 33enne per i play-off dell'Italia in programma a fine mese gettano luce sul momento di un giocatore che manca in Nazionale da quasi tre anni. Dalle sfide di Nations League di giugno 2023. C'era Roberto Mancini in panchina e quell'Italia era reduce dalla delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, una Coppa del Mondo a cui dobbiamo a tutti i costi tornare a prendere parte la prossima estate.

Verratti la scorsa estate è stato protagonista di un trasferimento dall'Al Arabi all'Al Duhail, uno dei più importanti che il mercato interno qatariota recentemente ricordi. Ha lasciato l'Europa per trasferirsi nel paese del Golfo Persico nell'estate 2023, l'ha fatto dopo oltre undici stagioni con la maglia del Paris Saint-Germain. E' stato uno dei simboli più importanti del PSG di Nasser Al-Khelaifi e anche grazie agli eccellenti rapporti con quest'ultimo Verratti negli ultimi anni ha avuto nuova vita calcistica in Qatar. L'ha avuta soprattutto con contratti dorati: l'ultimo accordo firmato la scorsa estate con l'Al Duhail è, secondo indiscrezioni, da 30 milioni a stagione per due anni. Per distacco il giocatore italiano più pagato al mondo.

Ma quali sono le altre stelle dell'Al Duhail? Detto che prima dello stop del campionato causa guerra la squadra di Verratti non se le passava benissimo, che in classifica è solo ottava su dodici squadre, l'Al Duhail ha oggi in rosa alcune delle stelle più importanti del campionato qatariota. In difesa c'è Tuta, difensore brasiliano ex Eintracht Francoforte. A centrocampo Boubakary Soumaré, ex calciatore di Siviglia e Leicester più volte vicino negli ultimi anni anche al trasferimento in Serie A. A guidare l'attacco Krzysztof Piatek, ex attaccante di Genoa e Milan, in squadra anche Benjamin Bourigeaud e il calciatore italiano scuola Pro Vercelli Ibrahima Bamba.

E le stelle delle altre squadre? E' appena arrivato Michail Antonio, simbolo del West Ham degli ultimi dieci anni. Ha giocato tanti anni in Premier League anche il calciatore più importante del campionato: Roberto Firmino, ex attaccante del Liverpool. L'attuale capocannoniere della Stars League è Roger Guedes, ex bomber del Corinthians che gioca nell'Al Rayyan insieme ad Aleksandar Mitrovic (ex bomber del Fulham) e Paulo Otavio (ex Wolfsburg). Brilla in Qatar, da qualche mese nell'Al-Wakrah, il talento dell'ex Lazio Luis Alberto. E poi ancora Claudinho, Joselu, Sarabia, Kimpembe e Florinel Coman, con quest'ultimo tornato all'Al-Gharafa dopo l'esperienza in Serie A con la maglia del Cagliari.