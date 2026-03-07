Genoa-Roma, Ostigard all'esame Malen: "L'ho visto contro la Juventus, ha giocato molto bene"

Il Genoa affronta domani - domenica 8 marzo - la Roma a Marassi. Una sfida delicata, con i giallorossi che schierano in attacco il miglior acquisto di gennaio per rendimento di tutta la Serie A: Donyell Malen. Lavoro extra, dunque, per la difesa di mister Daniele De Rossi che per l'occasione punterà sull'usato sicuro: il reparto sarà composto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez.

Ed è proprio Leo Ostigard alla vigilia ad anticipare la sfida a Sky Sport: "Si tratta di una partita importante per noi, contro una grande squadra. Un appuntamento difficile, ma tutto è possibile nel nostro stadio. Proveremo a vincere". E proprio in merito al confronto con Malen, il centrale norvegese sottolinea: "Malen è un giocatore molto forte, l'ho osservato nell'ultima partita (contro la Juventus, ndr) e ha giocato molto bene. Per me sarà sempre importante difendere bene e provare a non subire gol".

Genoa, le ultime di formazione. "Detto della difesa, De Rossi dovrà fare a meno dell’infortunato Baldanzi nel ruolo di trequartista, al suo posto si potrebbe rivedere dal primo minuto Messias mentre a destra è incerta la presenza di Norton-Cuffy, che comunque sta recuperando. Al suo posto potrebbe giocare ancora una volta Ellertsson, in vantaggio su Sabelli, mentre al centro spazio a Malinovskyi e Frendrup con Martin a sinistra. In attacco ballottaggio Vitinha-Ekuban al fianco di Colombo.