Benfica sicuro, Italiano stoppato. Blackout Sunderland: Europa League, i parziali delle 21
Yvonne Alessandro
Finiscono i parziali delle gare delle 21, valide per il quarto turno di Europa League. Il Benfica sfiora il raddoppio nel finale di recupero, ma si accontenta di chiudere in vantaggio di una rete nel segno di Rafa Silva, regge la parità tra Celta Vigo e Union SG, mentre il Besiktas di Italiano non si sblocca in casa del Celtic. Frenate anche Bayer Leverkusen e Marsiglia, buio pesto per il Sunderland nei primi 45 minuti sotto 0-2 contro i croati della Dinamo Zagabria. L'Ararat Armenia trova un pari prezioso ai danni dei portoghesi del Torreense sotto di un uomo per il rosso diretto di Aguirre: al 13' il gol dell'1-0, dopo una decina di minuti l'espulsione e gli avversari sono riusciti a pareggiare i conti con Muradyan.
I parziali delle 21
AZ Alkmaar-Juventus 0-2
19' Koopmeiners (J), 37' Kolo Muani (J)
Benfica-Lech 1-0
6' Rafa Silva (B)
Celta Vigo-Union SG 1-1
11' Duran (C), 35' Zaneli (U)
Celtic-Besiktas 0-0
Hapoel Beer Sheva-OFI Creta 0-1
45'+2 Poungouras (O)
Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-0
Sturm Graz-Celje 1-2
29' Seslar (C), 40' Diakite (S), 45' Verbic (C)
Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2
23' Stojkovic (D), 39' Beljo (D)
Torreense-Ararat Armenia 1-1
13' Aguirre (T), 41' Muradyan (A)
I finali delle 18.45
Anderlecht-Salisburgo 2-0
20' Augustinsson (A), 90' Winkler (A)
Crystal Palace-Hoffenheim 1-1
7' Prass (H), 90'+1 Kamada (C)
Levski-Jagiellonia 1-0
83' Stoyanchov (L)
Lillestrom-Viktoria Plzen 0-1
10' Adu (V)
Milan-Ferencvaros 0-2
52' Joseph (F), 66' Joseph (F)
Nijmegen-Omonia 3-1
23' Diony (O), 50' Linssen (N), 74' Bischoff (N), 76' Linssen (N)
Real Sociedad-Lione 1-1
28' Oskarsson (R), 54' Tolisso (L)
Sparta Praga-Bournemouth 1-2
35' Singhateh (S), 57' Adams (B), 81' Evanilson (B), 90' Rayan (B)