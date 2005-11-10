Conference League, la classifica: Atalanta, un solo punto e in zona playoff. Super Mjalby
Yvonne Alessandro
Si sveglia troppo tardi l'Atalanta: l'1-1 con i kazaki del Kairat Almaty va stretto alla formazione di Maurizio Sarri, tuttavia sempre in zona playoff ma a sprecare una chance importante per scalare le posizioni della classifica di Conference League.
La classifica di Conference League
1. Mjalby 7 punti - (3 partite) differenza reti 4
2. Panathinaikos 6 - (2) differenza reti 5
3. Lugano 6 - (2) differenza reti 4
4. Brann 6 - (2) differenza reti 4
5. Twente 6 - (2) differenza reti 4
6. Monaco 6 - (2) differenza reti 4
7. Ajax 6 - (3) differenza reti 6
8. Trabzonspor 6 - (3) differenza reti 3
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9. St.Truiden 6 - (2) differenza reti 3
10. Hajduk Spalato 6 - (3) differenza reti 1
11. Friburgo 6 - (3) differenza reti -1
12. Brighton 4 - (2) differenza reti 4
13. Copenaghen 4 - (2) differenza reti 3
14. Univ.Craiova 4 - (2) differenza reti 2
15. Stella Rossa 4 - (3) differenza reti 0
16. Atalanta 4 - (3) differenza reti 0
17. Braga 4 (3) differenza reti -1
18. Gent 4 - (3) differenza reti -1
19. Thun 3 - (3) differenza reti 0
20. Nordsjælland 2 - (0) differenza reti 0
21. Egnatia 2 - (2) differenza reti 0
22. Riga 2 - (2) differenza reti 0
23. Borac 3 (3) differenza reti -1
24. Lincoln 3 - (3) differenza reti -3
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25. Aarhus 2 - (3) differenza reti -1
26. CSKA Mosca 1 - (2) differenza reti -1
27. Jablonec 1 - (2) differenza reti -1
28. Pafos 1 - (2) differenza reti -2
29. Iberia 1 - (2) differenza reti -2
30. Getafe 1 - (2) differenza reti -3
31. Kairat Almaty 2 - (3) differenza reti -4
32. Hearts 1 - (3) differenza reti -3
33. KuPS 1 - (3) differenza reti -4
34. Midtjylland 1 - (3) differenza reti -6
35. Inter Escalada 0 - (3) differenza reti -5
35. Kauno 0 - (2) differenza reti -7