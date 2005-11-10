Atalanta, Krstović: "Manca solo un click, possiamo vincere con tutti"

Nel terzo turno di Conference League, l'Atalanta impatta 1-1 in casa contro il Kairat Almaty. Sotto al 53' per il gol di Marc Gual, la Dea acciuffa il pari all'82' con il tap-in del neoentrato Krstović su uscita errata di Anarbekov, senza poi trovare il raddoppio nel finale. Un punto che sale a quota 4 la classifica dei nerazzurri, apparsi ancora in affanno tra infortuni e calo fisico. Nel post-partita, l'attaccante montenegrino ha analizzato così il momento ai microfoni di Sky Sport.

C'è un problema mentale? Vi serve sbloccarvi psicologicamente?

"Sì, siamo un gruppo unito e ci parliamo molto. Manca solo un click, ma sono sicuro che andiamo avanti: questa squadra può vincere con tutti. Ora siamo in ritiro e guardandoci in faccia andiamo avanti insieme, è la strada giusta."