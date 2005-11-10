Il gol dell'ex Koopmeiners, poi Kolo Muani: al 45' Juventus avanti con merito ad Alkmaar

La Juventus va al riposo sul risultato di 2-0 contro l'AZ Alkmaar, nella quarta giornata della League Phase di Europa League. Un primo tempo positivo per la formazione di Luciano Spalletti, capace di colpire nei momenti decisivi della partita grazie alle reti di Teun Koopmeiners e Randal Kolo Muani. Il centrocampista olandese sblocca il risultato al 19', proprio nella serata in cui affronta suo fratello Peer, mentre l'attaccante francese trova il raddoppio al 37' con una splendida conclusione al volo. In mezzo una fase di sofferenza per i bianconeri, messi sotto pressione dai padroni di casa, prima del gol che indirizza ulteriormente la sfida.

AZ Alkmaar-Juventus, Koopmeiners segna il gol dell'ex al 19'

L'AZ prova a prendere il controllo del possesso fin dai primi minuti, rendendosi pericoloso al 3' con un cross di Kwakman che attraversa l'area senza trovare deviazioni. La Juventus risponde immediatamente: al 4' Kolo Muani combina con Woltemade e conclude in diagonale, mandando il pallone di poco sul fondo. I bianconeri alzano progressivamente il baricentro e cercano di costruire occasioni attraverso le corsie esterne. Al 14' Kelly è costretto a rimediare a una situazione pericolosa dopo un contrasto perso con Kwakman, mentre al 17' Gatti interviene provvidenzialmente in scivolata per anticipare Meerdink. Due minuti più tardi arriva il vantaggio: Kolo Muani serve un pallone arretrato dal fondo e Teun Koopmeiners, appostato al limite dell'area, batte De Busser con un preciso piatto. Al 23' l'AZ deve anche rinunciare all'infortunato Schouten, sostituito da Hoedt.

L'AZ reagisce, poi la prodezza di Kolo Muani vale il raddoppio

Dopo il vantaggio juventino, i padroni di casa aumentano la pressione. Al 28' Hoedt viene ammonito per un fallo su Kolo Muani, mentre un minuto più tardi Alajbegovic sfiora il raddoppio con una conclusione a giro dal limite. L'AZ torna a spingere e al 30' conquista una punizione da posizione interessante, ma Byskov trova la barriera. Al 34' arriva una grande opportunità per gli olandesi: de Wit sfonda sulla sinistra e serve Kwakman, che però manca l'impatto con il pallone da ottima posizione. Lo stesso centrocampista ci riprova al 36', trovando una deviazione che facilita l'intervento di Vicario. Proprio nel momento di maggiore difficoltà, la Juventus trova il 2-0 al 37'. Kolo Muani controlla un pallone alto, dialoga con Woltemade e, nonostante un rimbalzo complicato, lascia partire una conclusione di controbalzo che non dà scampo a De Busser. Il raddoppio spegne momentaneamente l'entusiasmo dell'AZ e permette ai bianconeri di gestire con maggiore tranquillità gli ultimi minuti della frazione. Al 44' Kelly anticipa Peer Koopmeiners su un cross pericoloso di Kasius. Si va così all'intervallo con la Juventus avanti di due reti.