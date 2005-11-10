Milan, Bartesaghi: "La prova di stasera non è commentabile, serve uno spirito diverso"
Paolo Lora Lamia
L'esterno del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Ferencvaros perso per 0-2 e valido per la League Phase di Europa League.
Amorim vi ha già detto qualcosa?
"Bisognava parlare anche tra noi stessi, la prestazione di stasera non è commentabile. Abbiamo rovinato una bella settimana, da domani bisogna rimboccarci le maniche e darci da fare".
Come ti spieghi una partita del genere?
"Sapevamo che era difficile come sempre in Europa, ma c'è stata una mancanza di atteggiamento e questo l'abbiamo pagato".
Allarme già in settimana?
"Siamo entrati in campo consapevoli e sapevamo tutto sugli avversari, ma è scattato un allarme dopo in campo. Abbiamo provato a recuperare nel secondo tempo, ma non ce l'abbiamo fatta".
Mancata reazione?
"C'è mancato subito l'atteggiamento, prima di prendere i due schiaffi. Da domani bisogna leccarci le ferite, vedere cosa fatto di sbagliato e affrontare la prossima partita con uno spirito diverso".