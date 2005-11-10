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Milan, Bartesaghi: "La prova di stasera non è commentabile, serve uno spirito diverso"

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 21:34Serie A
05.11.2026 21:34Serie A
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L'esterno rossonero al termine del match perso in Europa League: "Rovinata una bella settimana, da domani dobbiamo darci da fare".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'esterno del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Ferencvaros perso per 0-2 e valido per la League Phase di Europa League.

Amorim vi ha già detto qualcosa?
"Bisognava parlare anche tra noi stessi, la prestazione di stasera non è commentabile. Abbiamo rovinato una bella settimana, da domani bisogna rimboccarci le maniche e darci da fare".

Come ti spieghi una partita del genere?
"Sapevamo che era difficile come sempre in Europa, ma c'è stata una mancanza di atteggiamento e questo l'abbiamo pagato".

Allarme già in settimana?
"Siamo entrati in campo consapevoli e sapevamo tutto sugli avversari, ma è scattato un allarme dopo in campo. Abbiamo provato a recuperare nel secondo tempo, ma non ce l'abbiamo fatta".

Mancata reazione?
"C'è mancato subito l'atteggiamento, prima di prendere i due schiaffi. Da domani bisogna leccarci le ferite, vedere cosa fatto di sbagliato e affrontare la prossima partita con uno spirito diverso".

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