Dopo l'assist, Kolo Muani trova anche il gol: la Juventus raddoppia ad Alkmaar
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Pierpaolo Matrone
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05.11.2026 21:40Serie A
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A meno di dieci minuti dalla fine del primo tempo, la Juventus trova il gol del raddoppio in casa dell'AZ Alkmaar. Dopo l'assist, Randal Kolo Muani si regala anche il gol con un gran bel mancino dal limite dell'area che non dà scampo al portiere De Busser.
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