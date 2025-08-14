Milan, Jashari: "Tare mi ha dato grande fiducia. Lo ringrazio, sono qui per aprire un'era"

Nella sua conferenza di presentazione da neo giocatore del Milan, Ardon Jashari ha parlato anche dell'importanza di Igli Tare, direttore sportivo rossonero, nella trattativa infinita per il suo arrivo a Milano: "È stata una bella trattativa tra me e il Milan. Sono stato trattato bene da Tare, poi ho parlato con Ibrahimovic anche. Mi ha presentato il club. Durante queste settimane di trattativa Tare mi ha dato grande fiducia che alla fine mi avrebbe portato al Milan. Quando hai a che fare con persone così, fai anche tu qualcosa in più per arrivare. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per chiudere questa trattativa. Ringrazio particolarmente Tare, siamo qui per aprire una nuova era".

Per lei è più importante attaccante o difendere?

"Aiuterò la squadra in entrambe le fasi. Farò assist e poi difenderò con il fuoco che ho dentro. La prima cosa è non concedere gol, poi davanti abbiamo la qualità per segnare. Voglio aiutare la squadra sia in fase difensiva che in quella offensiva".

Che foto vorrebbe scattare al termine di questa stagione?

"La cosa più importante è avere successo con il club. A livello personale è stare bene e dare il mio contributo. Voglio vincere il più possibile, sarà una grande stagione".

Vuole segnare di più e fare più assist?

"Ogni giocatore ama fare gol e assist. Io cercherò di aiutare la squadra in entrambe le fasi, poi penserò a gol e assist. Non è importante se li farò io o i miei compagni, l'importante è vincere".