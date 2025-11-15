Milan, è tornato Jashari: lo svizzero in campo contro l'Entella, è pronto per Allegri

173 giorni dopo, Ardon Jashari torna a giocare 90 minuti. Un'ottima notizia per il Milan, che è estate ha dovuto faticare e non poco per strappare il centrocampista svizzero al Bruges. Nel test contro la Virtus Entella, organizzato durante la sosta, Jashari ha avuto modo di scendere in campo e iniziare a ritrovare il ritmo partita in vista della ripresa del campionato. Esulta dunque Massimiliano Allegri che, a partire dal derby del 23 novembre, avrà una soluzione in più per il suo centrocampo.

"È stato - ha spiegato il classe 2002, come riportato dal Corriere dello Sport - un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un’amichevole. È una bella sensazione".

Dopo una lunga telenovela estiva, Jashari ha lasciato il Bruges per vestire la casacca rossonera. Un'avventura che ha avuto subito un brusco stop per via del grave infortunio rimediato dal centrocampista dopo uno scontro di gioco in allenamento con Gimenez. La diagnosi recitava: frattura composta del perone destro e almeno due mesi di stop. Ad inizio novembre, invece, il giocatore è tornato tra i convocati e nell'amichevole di ieri ha rimesso piede in campo. Contro i liguri ha mostrato interessanti capacità di verticalizzazione, ma anche un'intensità di passo ancora abbastanza compassata. Tutto normale, l'importante era tornare ad assaporare i 90 minuti.